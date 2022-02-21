Донька Меладзе про розлучення батьків: "На моїй психіці це сильно позначилося"

Лія вперше розповіла, як пережила розрив найближчих людей.

Донька знаменитого композитора Костянтина Меладзе, учасниця "Голосу країни-12" Лія Меладзе розповіла про дуже особисте.

17-річна Лія - середня дитина Костянтина Меладзе та Яни Сумм. Їхня старша дочка Аліса вже мешкає окремо, а молодший син Валерій має порушення аутистичного спектра, тому потребує постійного піклування.

Костянтин Меладзе з родиною / Paparazzi

У програмі ЖВЛ Лія пригадала, як у 9 років пережила розлучення своїх батьків.

"Всі сварки, які відбувалися у нас вдома, вони досить звичайні для будь-якої сім'ї, але на моїй психіці це дуже позначилося. Коли ти не зовсім розумієш, що там може когось роздратувати, що когось може засмутити. У нас вся сім'я досить тривожна. Я просто завжди очікувала, що щось трапиться погане", - поділилася Лія.

Костянтин Меладзе з доньками / tele.ru

2013-го розлучення її батьків після 19 років шлюбу обговорювали на кожному кроці. Експодружжя зробило все, аби діти безболісно пережили цей період:

"Я не бачила їхніх сліз, я не бачила їхнього смутку, я не бачила їхніх проблем. Тато завжди був ось якщо не вдома конкретно, то на дзвінку. Я не почувалася покинутою, а мама мені чітко дала зрозуміти, що коли розлучаються батьки, діти не розлучаються. Я хотіла просто, щоб вони були щасливі. Це все, що мені потрібно", - пояснила дівчина.

Костянтин Меладзе та Яна Сумм

Дуже скоро так і вийшло. Мама Яна вдруге вийшла заміж за бізнесмена Олега. А Костянтин Меладзе 2015-го таємно зіграв весілля з ексвіагрянкою Вірою Брежнєвою.

"Я просто рада, що тато радий. Мені абсолютно не важливо, як, де, з ким. Життя – воно для того, щоб радіти. І якщо він радіє, це все, про що я можу мріяти", - зізналася Лія.

Читайте також: