Донька Меладзе про стосунки з мачухою Брежнєвою: "Спілкуюся лише з татом"

Донька Меладзе про стосунки з мачухою Брежнєвою: "Спілкуюся лише з татом"

Також дівчина розповіла, як часто вона спілкується з татом.

Донька композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія – цьогоріч спробує свої сили у 12 сезоні головного вокального шоу "Голос країни".

Під час презентації проєкту журналісти сайту ТСН.ua поспілкувалися з перспективною артисткою та поцікавилися в неї, як часто вона спілкується з відомим батьком.

Донька Костянтина Меладзе / пресслужба каналу "1+1"

Донька Меладзе розповіла, що вони постійно телефонують одне одному, листуються у соцмережах. Коли Костянтин приїздить до Києва, то завжди знаходить час, аби приділити його Лії.

"Ми кожного дня спілкуємося у соцмережах, телефонуємо одне одному. Коли він в Києві, ми завжди разом проводимо час. Бажано, кожного вечора я до нього приїжджаю", - поділилася Лія.

Втім, якщо з батьком у дівчини теплі стосунки, то як зізналася нам Лія, з Вірою Брежнєвою, дружиною Костянтина Меладзе, все не дуже добре.

Лія Меладзе / instagram.com/meladzeliya

"Ми взагалі не спілкуємося. Я спілкуюся лише з татом. Конфліктів жодних не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся лише з татом", - розповіла Лія.

До речі, на запитання, як часто дівчина приїздить до тата в гості, донька Меладзе дала двояку відповідь. Так, Лія поділилася, що іноді бувають такі обставини, через які вона не може провести час з татом.

"Іноді я залишаюся у нього на вихідних. Але буває таке, що… У мене дуже багато справ та я не встигаю до нього приїздити", - додала Лія.

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