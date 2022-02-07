Донька Меладзе про те, як тато відреагував на її виступ у "Голосі країни": "Він плакав"

Костянтин підтримав доньку.
Донька популярного композитора Костянтина Меладзе – Лія – виступила у третьому епізоді вокального шоу "Голос країни-12".
Тато перспективної співачки не підтримував доньку за кулісами сцени "Голосу країни". Дівчина сама заборонила батьку приходити. Втім, Костянтин дивився виступ доньки в ефірі телеканалу 1+1.
Так, тато підтримав перспективну співачку та сказав їй, що вона зі всім впоралася.
"Він мені зателефонував після ефіру. Він плакав, коли дивився. Він сказав, що це дуже круто. Він сказав, що я молодець. Я даремно турбувалася", - розповіла Лія у шоу "Твій день".
Також дівчина додала, що тато не говорив жодних зауважень. Костянтин переконаний, що Лія саме знає, де потрібно було б краще заспівати.
Нагадаємо, у третьому епізоді вокального шоу "Голос країни-12" виступила донька популярного композитора Костянтина Меладзе – Лія. Дівчина виконала легендарний хіт – ліричну композицію Hallelujah - та розвернула одразу чотири крісла.
У результаті, Лія Меладзе продовжує участь у шоу в команді Наді Дорофєєвої.
Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.
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