Донька Меладзе про те, як тато відреагував на її виступ у "Голосі країни": "Він плакав"

Донька Меладзе про те, як тато відреагував на її виступ у "Голосі країни": "Він плакав"

Костянтин підтримав доньку.

Донька популярного композитора Костянтина Меладзе – Лія – виступила у третьому епізоді вокального шоу "Голос країни-12".

Тато перспективної співачки не підтримував доньку за кулісами сцени "Голосу країни". Дівчина сама заборонила батьку приходити. Втім, Костянтин дивився виступ доньки в ефірі телеканалу 1+1.

Так, тато підтримав перспективну співачку та сказав їй, що вона зі всім впоралася.

"Він мені зателефонував після ефіру. Він плакав, коли дивився. Він сказав, що це дуже круто. Він сказав, що я молодець. Я даремно турбувалася", - розповіла Лія у шоу "Твій день".

Також дівчина додала, що тато не говорив жодних зауважень. Костянтин переконаний, що Лія саме знає, де потрібно було б краще заспівати.

Нагадаємо, у третьому епізоді вокального шоу "Голос країни-12" виступила донька популярного композитора Костянтина Меладзе – Лія. Дівчина виконала легендарний хіт – ліричну композицію Hallelujah - та розвернула одразу чотири крісла.

У результаті, Лія Меладзе продовжує участь у шоу в команді Наді Дорофєєвої.

Лія Меладзе: чому пішла до DOROFEEVA та як батько відреагував на виступ доньки

Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.

Читайте також: