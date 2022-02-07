Донька Меладзе та онучка Ющенка: хто з родичів відомих людей брав участь у "Голосі"

Донька Меладзе та онучка Ющенка: хто з родичів відомих людей брав участь у "Голосі"

Комусь вдалося дійти до фіналу, а хтось не потрапив у шоу.

Нерідко діти відомих шоуменів, артистів та політиків мріють бути не менш успішними за своїх батьків.

Зокрема, дочка композитора Костянтина Меладзе цього року прийшла на "Голос країни", аби й самій реалізуватися творчо. Лія – не єдина зіркова донька, хто штурмував вокальний проєкт. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, хто з дітей знаменитостей брав участь у шоу "Голос країни" та "Голос. Діти".

Варвара Кошова

прес-служба каналу "1+1"

Донька художнього керівника "Вечірнього Кварталу" та актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Варвара – приходила на дитячу версію шоу двічі. Так, вперше дівчинка спробувала свої сили у третьому сезоні, коли їй було 8 років.

Варя виконала хіт Майлі Сайрус Wrecking Ball і розвернула крісло Потапа. Маленька вокалістка дійшла до етапу "бої".

2019 року Варвара повернулася на "Голос. Діти-5".

пресслужба каналу "1+1"

Дівчина заспівала композицію Fall in Line Крістіни Агілери і до неї повернулися всі четверо тренерів. Вона обрала своєю наставницею Джамалу.

Того року 11-річна вокалістка дійшла до суперфіналу, але поступилася перемогою підопічний гурту "Время и Стекло" Олександру Зазарашвілі з Грузії.

Софія Яценюк

пресслужба каналу "1+1"

Учасницею другого сезону проєкту "Голос. Діти" стала дочка колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Тоді ще 10-річна Софія заспівала на "сліпих прослуховуваннях" хіт Sunny гурут Bonny M. Арсеній і Терезія Яценюки підтримували доньку за лаштунками.

Втім, жоден із зіркових наставників до неї не повернувся.

"У тебе альт. Це унікальний голос, низький для жінки. Щоб керувати таким голосом, потрібно бути трохи старше - він зміцніє і буде звучати набагато глибше", - прокоментувала тоді Тіна Кароль.

Марія Яремчук

ТСН.ua

Донька легендарного артиста Назарія Яремчука – Марія – взяла участь у "Голосі країни-2". На "сліпі" вона прийшла із піснею "Дорогой длинною".

Яремчук своїм співом розвернула крісло одного наставника – Олександра Пономарьова. У його команді дівчина дійшла до фіналу.

2014 року Марія представляла Україну на "Євробаченні", де посіла 6-те місце.

Зауважимо, 2018 року знаменитість заявила, що завершує свою творчу кар'єру. За словами Яремчук, вона залишила сцену, оскільки відчуває панічний страх перед нею.

Доменіка Ющенко

instagram.com/goloskrainy_official

Минулого року у проєкті "Голос країни. Перезавантаження" взяла участь онука третього президента України Віктора Ющенка. Доменіка, яка сім років мріяла про участь у шоу, заспівала відомий на весь світ хіт гурту KAZKA – "Плакала".

Втім, на жаль, їй не вдалося розвернути жодне тренерське крісло. Коли наставники дізналися, хто щойно для них співав – були приголомшені. Зірки також зазначили, що хвилювання зіграло злий жарт із Доменікою.

Лія Меладзе

пресслужба каналу "1+1"

У шоу "Голос країни-12" спробувала свої сили донька композитора Костянтина Меладзе – Лія. 17-річна дівчина виконала легендарну композицію Hallelujah.

На перших секундах своє крісло розвернув Святослав Вакарчук. Також натиснули на червоні кнопки DOROFEEVA, Оля Полякова та Потап. У результаті, Лія продовжує участь у шоу в команді Дорофєєвої.

Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.

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