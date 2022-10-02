Донька Меладзе в ефірі "Голосу країни-12" зізналася, де перебуває та чим займається

У новому випуску "Голосу країни-12" донька популярного композитора Костянтина Меладзе – Лія – розповіла, де нині перебуває.

Через війну дівчина вимушена була евакуйовуватися з України. Так, Лія нині перебуває за кордоном. Утім, вона вірить в ЗСУ та сподівається, що незабаром зможе повернутися додому та відбудовувати України.

Нині ж дівчина досі перебуває за кордоном. Лія готується до вступу в іноземний виш.

Лія Меладзе

"На жаль, як і багатьом українцям, мені довелося виїхати з країни, я вже готуюся до вступу в іноземний вуз. Я сподіваюся і віру, що скоро зможу повернутися додому. Я вірю в наші ЗСУ, я вірю в те, що наша перемога не за горами, що скоро ми всі працюватимемо вдома і робитимемо все для того, щоб Україна розквітла", - розповіла в ефірі шоу Лія.

Зазначимо, на шоу "Голос країни-12" збиратимуть кошти для українських захисників. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок онлайн на платформі Dobro.UA або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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