Донька Меладзе вперше розповіла про пухлину, яка була у стегні: "Батьки мені не сказали діагноз"

Лію Меладзе довелося оперувати у Німеччині.

Донька композитора Костянтина Меладзе, учасниця "Голосу країни-12" Лія Меладзе вперше розповіла про операцію, яку їй зробили 2021 року.

У програмі ЖВЛ 17-річна дівчина поділилася, що влітку рік тому їй вирізали пухлину у стегні:

"Кульгала чотири роки, і потім мій тато почав помічати. Він не зрозумів взагалі, чому я так ходжу, на кшталт лівим боком постійно спираюся об підлогу. Мене хилить постійно кудись. Мені каже: "Ліє, йди на МРТ". Я говорю: "Добре", - пригадала розмову з батьком дівчина.

Лія Меладзе на "Голосі країни-12" / пресслужба каналу "1+1"

Батьки вирішили приховати результати дослідження від доньки. І запевнили, що потрібно просто вправити суглоб. Щоправда, за кордоном.

"Мені говорять: "За декілька тижнів ми їмо до Німеччини на операцію". Я кажу: "Чому? Як?" – розповіла Лія Меладзе.

Стегно боліло все більше, та всі навколо запевняли, що нічого серйозного немає. Правду дівчина дізналася вже на милицях під час реабілітації.

"Виявилося, що мені вирізали пухлину, але вона була доброякісна. Так, я дізналася про це, коли вже все було добре. Але я не мала страху перед раком", - зізналася дівчина.

Оптимізму в дівчини хоч греблю гати. Саме після операції вона написала першу авторську пісню. А згодом вирішила випробувати себе на "Голосі країни", де розгорнула усі чотири крісла і пішла до команди DOROFEEVA.

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