Донька Меладзе зачарувала кавером на хіт 70-х

Учасниця шоу "Голос країни-12", донька композитора Костянтина Меладзе Лія активно готується до наступного етапу проєкту.

Дівчина кожен свій вільний час присвячує співу. Днями на сторінці в Instagram артистка запостила відео, на якому співає хіт 70-х Роберти Флек Killing Me Softly With His Song.

На початку відео Лія звертається до Гліба Пархоменка, який спробує свої сили на "сліпих прослуховуваннях" цієї неділі, 13 лютого. А в коментарях під своїм постом зазначила: "Як я одного разу сказала, всі мелізми, які я роблю, присвячені тобі". А чи розвернуться тренери шоу до Гліба, ми дізнаємося вже цієї неділі о21:00 на 1+1.

Тим часом, підписники сторінки співачки-початківця вибухнули похвальними відгуками про її голос:

Мед! Дуже гарно

Це нереально красиво

Давайте студійки. Працюю під ваш голос – продуктивно виходить

Зазначимо, що минулої неділі Лія Меладзе прийшла на "сліпі прослуховування" шоу "Голос країни" та виконала трек Hallelujah співака Leonard Cohen і зуміла розгорнути усі чотири крісла. Втім, своєю тренеркою дівчина обрала DOROFEEVA.

Виступ Лії Меладзе настільки сподобався телеглядачам, що менш ніж за добу відео з її виступом посіло перше місце у трендах YouTube набравши більше 500 тисяч переглядів.

