Донька Меладзе заговорила про свою хворобу та розсекретила, на кого навчається у США

Донька відомого композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія – зробила відверте зізнання.

Так, дівчина поскаржилася, що за кордоном їй складно. Зокрема, через те, що в Україні нині йде війна. Лія ж, через події останні пів року, лікується від тривожно-депресивного розладу.

"Мені тяжко через те, що в мене вдома війна, мені тяжко, тому що я виходжу з тривожно-депресивного розладу. Мені тяжко, тому що це все випало під час моїх 18 років, коли я повинна працювати, навчатися і вибудовувати своє життя. І так, я відчуваю напругу, бо я людина молода, ще не дуже розумна", - пояснила Лія.

Лія Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

Донька Меладзе також розповіла, на кого буде навчатися в Америці. Лія у майбутньому буде психотерапевткою. Свої знання дівчина планує привезти до України, аби допомагати українцям.

"Я ніколи не порівнюю свій біль з болем і страхом тих, хто зараз у небезпеці. Я помічаю всі свої привілеї в цьому житті, і я знаю, що ці привілеї я зобов'язана використовувати на користь людям. Саме тому я зараз тут, в Америці, і навчаюся на психотерапевта", - зазначила дівчина.

Фото: instagram.com/meladzeliya

Донька Меладзе додала, що в Америці вона залишатися не планує, а у найближчому майбутньому хоче повертися до України.

"Я люблю свою країну і своїх людей, і незабаром хочу повернутися, хочу допомагати, хочу бути корисною, хочу бути разом", - зазначила Лія.

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