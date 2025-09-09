Донька мера Дніпра Філатова опинилася в епіцентрі жахливих протестів у Катманду: "Готель підпалили"

Катерина Філатова в Катманду / © instagram.com/kateryna.filatova

Донька мера Дніпра Бориса Філатова, блогерка Катерина, потрапила в небезпечну ситуацію під час відпочинку в Непалі. Її поїздка до Катманду несподівано перетворилася на справжнє випробування через масові протести, що спалахнули у столиці країни.

У своєму Instagram дівчина поділилася контентом, де показала реальну атмосферу в охопленому хаосом місті. За словами Катерини, її готель опинився під загрозою, адже сусідню будівлю підпалили протестувальники. Як результат, вона була змушена оперативно реагувати на ситуацію, яку ще більше загострювало перекриття доріг на виїзд із міста.

Сториз Катерини Філатової / © instagram.com/kateryna.filatova

Сториз Катерини Філатової / © instagram.com/kateryna.filatova

“Ситуація: державний переворот. Катманду у вогні, сусідній з нами готель спалили протестувальники. Аеропорт зачинений, усі дороги з міста заблоковані", — емоційно написала блогерка.

На щастя, донька Філатова знайшла прихисток у монастирі, який зазвичай закритий для туристів. Місцеві монахи зробили виняток із правил і надали українці та її знайомим їжу, дах над головою та відносну безпеку.

“Що робити, коли в готелі небезпечно, на вулицях теж, аеропорт зачинений, дороги перекриті? Правильно — просити укриття в монастирі. Зазвичай сюди не пускають туристів, але зараз ці чудові люди дали нам усе — прихисток, їжу, безпеку”, — додала Катерина.

Сториз Катерини Філатової / © instagram.com/kateryna.filatova

Сториз Катерини Філатової / © instagram.com/kateryna.filatova

Масові протести у столиці Непалу: що відомо

Серйозні заворушення у Катманду почалися через законопроєкт про регулювання соцмереж. Влада заблокувала 26 популярних месенджерів, що викликало гнів тисяч громадян. Обурені демонстранти оточили парламент у Катманду. У відповідь поліція відкрила вогонь, що призвело до жертв.

Ситуація досягла апогею, коли прем’єр-міністр Хадга Прасад Олі оголосив про відставку. Тим часом у ЗМІ з’явилися трагічні новини: дружина експрем’єра загинула під час заворушень у власному будинку. В місті тривають атаки на політичних діячів та їхні домівки. Протестувальники підпалили приватну школу, а також здійснили фізичну розправу на деякими представниками влади.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Філатова вийшла заміж за обранця, якого не квапиться розсекречувати публіці.