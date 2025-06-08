Донька мера Дніпра Філатова вийшла заміж та показала фото з весілля

Катерина Філатова / © instagram.com/kateryna.filatova

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Донька мера Дніпра Бориса Філатова вийшла заміж та поділилася декількома фото з весілля.

Радісну новину Катерина Філатова розповіла в Instagram-stories. Вона поділилася декількома промовистими фото. Один зі знімків був зроблений в авто, яке, судячи з приладової панелі, є раритетним. Катерина та її коханий, якого звуть Віталієм, демонстрували обручки на безіменних пальцях.

"Назавжди починається зараз", - поділилася Катерина.

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Донька Бориса Філатова вийшла заміж / © instagram.com/kateryna.filatova

Пізніше донька мера Дніпра поділилася ще серією світлин, які були зроблені під час весілля на палароїд. На знімках можна розгледіти, який був образ у Катерини. Філатова обрала білу довгу доволі стриману сукню зі шлейфом і, звичайно ж, вельон. А от нареченого на знімках не було видно.

Весілля доньки Бориса Філатова / © instagram.com/kateryna.filatova

Зазначимо, Катерина Філатова свого обранця не квапиться розсекречувати. Відомо, що чоловіка звуть Віталієм. Парочка познайомилася на тренуваннях у спортивному клубі.

Нагадаємо, нещодавно співачка SLAVIA вийшла заміж удруге. Артистка обрала оригінальну "обручку", з якої вже встигла покепкувати.