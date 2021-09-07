Донька Меріл Стріп Грейс вийшла заміж за рік після розлучення

Радісну новину повідомив обранець зірки.

Донька голлівудської акторки Меріл Стріп Грейс Гаммер вийшла заміж.

35-річна Грейс на надто афішує своє особисте життя. Однак, виявляється, жінка вже одружена. Радісною новиною поділився її обранець, 46-річний діджей, музикант і продюсер Марк Ронсон.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, а також поділився зворушливою чорно-білою світлиною, на якій зображений разом зі своєю коханою.

Грейс Гаммер та Марк Ронсон / instagram.com/iammarkronson

"Моїй щирій любові... Неймовірно, але ти змогла зробити мій 45-й рік найкращим у моєму житті. Я сподіваюся, що кожен свій наступний день народження я проведу поруч з тобою. І так, ми одружилися", - зізнався Марк.

Зазначимо, раніше Грейс зустрічалася також з музикантом Теем Стретейрном. Вони одружилися в липні 2019 року. Однак, в березні 2020 року Гаммер повідомила про розлучення. Вона зазначила, що ще з серпня 2019 року вони не разом. А з Ронсоном зірка почала зустрічатися 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно й інша американська зірка вийшла заміж. Гвен Стефані підтвердила, що пішла під вінець з кантрі-виконавцем Блейком Шелтоном.

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