Донька Меріл Стріп здійснила камінгаут та показала свою дівчину

Молодша донька голлівудської акторки Меріл Стріп - Луїза Джейкобсон Гаммер – здійснила камінгаут.

33-річна дівчина наважилася розкрити свою орієнтацію, аби підтримати місяць прайду. У своєму Instagram Луїза опублікувала фото, на якому постала з обраницею. Знімок донька Меріл Стріп доповнила смайликом у вигляді райдужного прапора та написом, що "щаслива увійти в Нову радісну еру". Таким чином Луїза зробила відсилання до статті New York Times про "Нову радісну еру лесбійської моди".

До слова, обраницею дівчини стала продюсерка Анна Бланделл. Важко сказати, скільки пара вже перебуває в стосунках. Однак спільні знімки закохані почали публікувати ще від грудня минулого року.

Донька Меріл Стріп зі своєю обраницею / Фото: instagram.com/louisa_jacobson

Що цікаво, Луїза здійснила камінгаут просто у день народження своєї зіркової мами, що запримітили користувачі Мережі. Утім, як на це відреагувала сама Меріл Стріп, наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно український продюсер Володимир Завадюк розсекретив, як змінилося його життя після камінгауту. Також знаменитість показав романтичні фото зі своїм коханим.

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