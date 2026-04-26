Донька Могилевської у 14 років знайшла підробіток: співачка розкрила деталі

Артистка також розповіла про виховання двох дітей зі своїм напруженим графіком.

Наталія Могилевська з донькою

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вперше розповіла про перші заробітки та захоплення своєї 14-річної доньки Мішель.

Артистка поділилася, що підлітка вже починає самостійно шукати себе та пробувати різні ролі. Зокрема, нещодавно Мішель працювала в дитячому таборі, де була помічницею тренера. За словами зіркової мами, це не перша її поїздка — дівчина вже кілька разів відвідувала табір, а тепер змогла спробувати себе й у відповідальній ролі.

Могилевська також зазначила, що її молодша донька Софія, якій п’ять років, не відстає від сестри та активно розвивається. Обидві дівчинки, каже співачка, постійно навчаються нового і поступово визначаються зі своїми інтересами.

«Вони продовжують вчитися. А, наприклад, старша вже тричі їздила до табору й останній рік вона вже працювала там помічником тренера. Тож вони постійно навчаються чого, шукають професії й себе», — розповіла зірка в інтерв’ю «Ближче до зірок».

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Водночас виконавиця зізнається: її формат материнства відрізняється від класичного. Через щільний графік вона не завжди має змогу приділяти дітям багато часу, однак компенсує це інакше — організовує для них можливості розвитку та залучає помічників.

«Я не така мама, яка пиріжки ліпить вдома. Але я мама, яка організовує команду з 12 людей, щоб діти були найкращими. Але я й така мама, з якою можна поїхати кататися на скейті», — поділилася артистка.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Наталія Могилевська повідомила, що всиновила двох сестер — Мішель та Софію, яких нині виховує разом із чоловіком Валентином. Співачка не показує обличчя доньок публічно, втім іноді ділиться рідкісними сімейними моментами.

