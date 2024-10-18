Донька Мозгової показалася на відпочинку з обраницею та її двома дітьми

Старша донька продюсерки Олени Мозгової – Зоя – після камінг-ауту більше не приховує свої стосунки.

Так, в Instagram Зоя розповіла, що разом з коханою Юлією вони вирушили до кришталево чистого моря в Албанію. Разом з ними відпочивають і діти-двійнята Юлії від попередніх стосунків. 30-річна донька Мозгової показала, як вони проводять час разом.

Зоя Мозгова з обраницею Юлією та її дітьми / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Обраниця Зої Мозгової / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з обраницею Юлією і її донькою / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зокрема, сімейство орендувало яхту й оглянуло місцеві мальовничі краєвиди. Посеред моря Зоя та Юлія з дітьми зробили декілька спільних фото. На зображенні рідні люди постають у сорочках і сонцезахисних окулярах. Крім того, пара окремо попозувала у купальниках на узбережжі. І поділилися фото, як вони плавають та бавляться з дітьми у бухті неподалік готелю.

Зоя Мозгова з обраницею Юлією / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з обраницею Юлією / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з обраницею Юлією / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з дітьми обраниці Юлії / Фото: instagram.com/matatatahakuna

До слова, Зоя не стала підписувати кадри, а лише залишила емоджі у формі білого сердечка.

Нагадаємо, Зоя Мозгова розкрила подробиці свого особистого життя у липні цього року. Донька продюсерки зробила камінгаут і відкрито поділилася зізнанням, що кохає дівчину на ім'я Юлія. З Мережі стало відомо, що обраниця Зої – бізнесвумен, яка виховує двох донечок.

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