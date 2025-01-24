Донька Мозгової показалася на відпочинку з обраницею у незвичному місці

Старша донька продюсерки Олени Мозгової – Зоя – після камінгауту активно ділиться особистим життям.

Цього разу у фотоблогу Зоя поділилася, що зараз вона з коханою Юлією проводить час в Індії. Пара насолоджується теплими днями та мальовничими краєвидами. Щасливі вони зробили спільне фото та похизувалися ним фанам.

Зоя Мозгова з обраницею / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Донька Мозгової також показала їхні захоплення у вільний час. Так, закохані катаються на байку й досліджують околиці. Зокрема, Зоя опублікувала кадри з індійського ашраму – місця, де за повір'ям жив мудрець. У спеціальних вбраннях і босоніж відвідувачі приходять віддати йому шану та поринути у спокій.

Зоя Мозгова з обраницею / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з обраницею / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з обраницею / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Крім того, Юлія й Зоя прогулялися місцевим парком поблизу. Вже надвечір блогерка показала життя тамтешніх жителів, яких вони зустрічали просто на узбіччі, й загалом місто.

Зоя Мозгова з обраницею / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Нагадаємо, нещодавно донька Мозгової Зоя відсвяткувала день народження. Блогерка показала, як її обраниця Юлія зі своїми двома доньками зворушливо вітала її з 31-річчям. Сімейство у повному складі проживає за кордоном.

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