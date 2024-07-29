Донька Мозгової зробила камінгаут і показала свою обраницю: "Серце наповнене коханням"

30-річна Зоя разом з коханою відпочивають у Швейцарії.
Старша донька продюсерки Олени Мозгової – Зоя – заявила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.
Про свій камінгаут Зоя розповіла в Instagram. Вона опублікувала ніжні кадри з коханою Юлією, на яких вони цілуються на тлі гір. До слова, пара зараз відпочиває у Швейцарії. У своїй відвертій заяві донька Мозгової щиро подякувала обраниці за кохання та відчуття оселі. І додала, що наважитися на таке публічне зізнання хоч і було складно для неї, проте вона щаслива від цього.
"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя та зробити камінгаут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ. Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Займайтеся коханням, а не війною!", - наголосила Зоя.
Нагадаємо, нещодавно продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк також показався з коханим і відповів, чи змінилося його життя після камінгауту.
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