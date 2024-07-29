Донька Мозгової зробила камінгаут і показала свою обраницю: "Серце наповнене коханням"

Старша донька продюсерки Олени Мозгової – Зоя – заявила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Про свій камінгаут Зоя розповіла в Instagram. Вона опублікувала ніжні кадри з коханою Юлією, на яких вони цілуються на тлі гір. До слова, пара зараз відпочиває у Швейцарії. У своїй відвертій заяві донька Мозгової щиро подякувала обраниці за кохання та відчуття оселі. І додала, що наважитися на таке публічне зізнання хоч і було складно для неї, проте вона щаслива від цього.

Зоя Мозгова з обраницею

"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя та зробити камінгаут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ. Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Займайтеся коханням, а не війною!", - наголосила Зоя.

Зоя Мозгова з обраницею

Нагадаємо, нещодавно продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк також показався з коханим і відповів, чи змінилося його життя після камінгауту.

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