Донька Назарія Яремчука на архівному фото показала, яким її батько був у молодості

Українська співачка Марія Яремчук показала архівне фото її легендарного батька Назарія Яремчука, де він був зображений молодим.

Знімком артистка поділилася неспроста. Річ у тім, що 30 листопада для сім'ї Яремчуків важлива дата. Саме цього дня Назарій Яремчук святкував би день народження. Артистові могло б виповнитися 73 роки. Тож, Марія вшанувала пам'ять легендарного батька.

Зокрема, в Instagram-stories артистка опублікувала чорно-біле фото тата, яке було зроблене, коли він був молодим. Також виконавиця лаконічно підписала кадр: "Тату 73 роки".

Назарій Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Зазначимо, Назарій Яремчук помер 30 червня 1995 року. Життя легендарного артиста забрав рак. Поховали співака у Чернівцях на центральному кладовищі. Цьогоріч донька музиканта – Марія – представила документальний фільм про батька, який отримав назву "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

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