Донька Ніни Матвієнко розкрила правду про рак зірки і чим тамувала біль після смерті: "Боролася жити"

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про смертельну хворобу мами Ніни Митрофанівни.

На жаль, артистки не стало 2023 року восени. Ніна Матвієнко не змогла побороти рак четвертої стадії. За словами її доньки Тоні, тоді лікарі одразу серйозно занепокоїлися станом здоров’я зірки й не давали втішних прогнозів. І все це через те, що до того Ніна Митрофанівна надавала перевагу народній медицині й затягувала з регулярними перевірками.

«Вона почала кричати й це показала фізично. Це вже я була в Україні, приїхала у березні 2023 року. А їй стало зле у серпні. І я думала, як добре, що я повернулася й побула з мамою. Лікарі говорили, що пізно, все вже, четверта стадія й де ми були. Тому я хочу говорити, щоб всі ходили перевірялися й не займалися самолікуванням», — розповіла Тоня в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Та після усвідомлення невідворотності ситуації, донька Ніни Матвієнко взялася дбати про її стан в останні місяці життя. Зокрема, прислухалася до її бажань і втілювала їх. Вже у лікарні, говорить Тоня, її мама не могла находитися довго на самоті. Тож родина підтримувала її прогулянками, зустрічами та давала відволікатися ґаджетами.

«Я в гарному настрої приїжджала, не показуючи, що є така загроза її життю. Все, що вона хотіла, ми привозили: креми, перукаря привезли, піжамку… Все таке дівчаче. Бачила, що її лякають думки, коли вона наодинці. Дбала, щоб вона могла комусь зателефонувати, щось подивитися. Восени вже можна було її вивезти на кріслі колісному в парк. Але купу гостей теж не було, бо вона соромилася, що має поганий вигляд. Бо вона вірила, що вона вилікується. Спочатку не говорили про діагноз, але вона здогадалася», — чесно зізналася співачка.

Трагедія сильно вдарила по Тоні Матвієнко. Виконавиця ділиться, що тоді тамувала свій біль алкоголем. Вийти з того стану їй допомогла робота. Та все ж, за словами співачки, мамині поради та підтримка ніби переслідували її й наказували продовжувати співати. Врешті, донька зірки дослухалася й нині підкорює своїми хітами шанувальників.

«Після втрати мами я пила багато алкоголю. Тоді я працювала викладачем і мені через два тижні після похорон зателефонували й сказали, що у студентів іспити. І робота мене врятувала, займала себе речима. Боролася жити. І ще тоді мама зі мною розмовляла й я чула її голос, коментарі. Казала, що після її смерті я буду співати і не впусти цей шанс. До психолога принципово не пішла. Я розуміла, що мені треба час», — пояснила Тоня.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко презентувала нову пісню, яку назвала маніфестом єдності.