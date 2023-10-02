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Донька Олени Кравець на рідкісних кадрах показала, як молодшу сестру до школи водить

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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1045
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Донька Олени Кравець на рідкісних кадрах показала, як молодшу сестру до школи водить

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Дівчата разом проводять час.

Старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець - Марія - поділилася рідкісними  кадрами з молодшою сестрою Катериною.

Марія показала у своїх Instagram-stories, як зранку відводить семирічну сестричку до школи. Старша донька ведучої вже закінчила навчання, тож допомагає батькам з вихованням молодших брата та сестри.

На кадрах, які опублікувала Марія, вона йшла по вулиці разом із Катериною, тримаючи в руках велику м'яку іграшку у вигляді відомого персонажу з саги "Зоряні війни". Молодша з Кравець у шкільній формі усміхалася поруч.

Доньки Олени Кравець / © instagram.com/maarriill
Доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"До школи!", - підписала кадри Марія. 

Доньки Олени Кравець / © instagram.com/maarriill
Доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, що Олена Кравець та її чоловік Сергій виховують трьох дітей - 19-річну доньку Марію та семирічних двійнят Катерину та Івана.

До речі, нещодавно телеведуча на рідкісних кадрах показала, як подорослішав її син.

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Дата публікації
Перегляди
1045
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