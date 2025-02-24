Донька Олени Кравець пригадала перший день повномасштабної війни і як зустріла тоді 19-річчя

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець пригадала перший день повномасштабної війни.

Російські окупанти розпочали вторгнення до України рівно три роки тому, а саме 24 лютого 2022 року. Саме тоді Маша зустріла своє 19-річчя. У своєму фотоблогу донька Олени Кравець говорить, що той день супроводжується найстрашнішими спогадами. Марія ділиться, що вже три роки загадує одне найголовніше бажання – скорішої перемоги України у війні.

"Рівно три роки тому, в мій день народження, почалась повномасштабна війна. Рівно три роки, як цей день супроводжується найстрашнішими спогадами і водночас наповнює мене найтеплішими побажаннями від найкращих людей, які мене оточують. А ще, рівно три роки, як я загадую одне і те саме бажання – перемогу", - поділилася донька Кравець.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Сьогодні, 24 лютого, Марії виповнюється вже 22 роки. Третій рік дівчина зустрічає день народження, коли в країні триває війна. Цього разу донька Кравець хоче трішечки наблизити перемогу. Тож, вона відкрила благодійний збір на потреби захисників.

"У свій 22-й день народження, хочу наблизити скоріше здійснення цього бажання. Отже, відкриваю збір для підрозділу, в якому перебуває близький друг, що захищає українські землі та займається ремонтами і придбанням автівок для війська, які завжди так потрібні на передовій", - оголосила Марія.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець показувалася зі своїми батьками. Також ведуча розповідала про хворобу мами, яку вона подолала.

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