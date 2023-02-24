Донька Олени Кравець розповіла, де перебуває у своє 20-річчя: "Я народилася у день, який зовсім не хочеться святкувати"

Старша донька ведучої Олени Кравець Марія поділилася, що сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабної війни в Україні, вона святкує день народження.

На сторінці в Instagram дівчина поділилася кадрами, на яких зображена на вулицях Києва з домашнім улюбленцем під рукою. Маша одягнена у джинси, гольф і сіре пальто та щиро усміхається.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

У дописі під світлинами Кравець розповіла, які бажання вона загадала на свій 20-річний ювілей:

"Так вийшло, що я народилася у день, який зовсім не хочеться святкувати. День, котрий ліпше просто стерти з пам'яті та забути весь той жах. Цей рік був найскладнішим для українців. Кожен з нас пережив його по-своєму, зазнав своїх жахливих втрат, своїх тяжких травм. Але й кожен подорослішав. І, думаю, не на один, а одразу на декілька років.. тільки не зрозуміло, добре це, чи погано. Та все ж таки, сьогодні 24.02.2023 і мені 20. Є лише два бажання (хоча кажуть, що їх не можна розповідати, та одним я поділюсь). По-перше, мрію зустріти свій 21-й день народження в Україні, де кожен клаптик землі під мирним небом. А по-друге, думаю ви самі знаєте", - написала Марія.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Також вона подякувала Збройним Силам України за можливість у своє 20-річчя бути вдома в рідній України, у рідному місті з близькими.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, не так давно Марія Кравець хизувалася своїми танцювальними вміннями. Маша серойзно захоплюється фрістайлом і в неї досить непогано виходить.

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