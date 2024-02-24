Донька Олени Кравець розповіла про власне свято і попросила про незвичний подарунок

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія – святкує день народження.

Сьогодні, 24 лютого, доньці знаменитості виповнився 21 рік. Втім, Марія вже як два роки не вважає цей день прийнятним для помпезних гулянь, адже два роки тому почалося повномасштабне російське вторгнення на територію України. Тому єдиним бажанням старшої доньки Кравець залишається перемога. Зокрема, у цей важливий день вона вирішила допомогти українським бійцям і попросила шанувальників про особливий подарунок для неї. Так, Марія Кравець відкрила власний збір на потреби 3 ОШБ.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"Сьогодні 2 роки з початку повномасштабного вторгнення та 21 рік мого існування. Я знаю, що цей день став зовсім не святковим для сприйняття. Але, якщо бажаєте мене привітати, то буду щаслива бачити будь-який донат на цю банку. Збираємо на потреби 3 ОШБ", - написала Кравець.

До слова, Марія також опублікувала власне архівне фото, де ще зовсім маленька щасливо усміхається і позує в кадрі. І додала своє свіже фото, на якому подякувала ЗСУ за змогу жити.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"Мою вдячність ЗСУ за те, що в свій 21-й день народження маю змогу бути поряд з найближчими дуже важко описати. Хочеться подякувати кожному, хто нас захищає. Слава українським Героям!", - зворушила іменинниця.

Нагадаємо, вже другий рік в Україні триває кривава та жахлива війна, яку розв'язала країна-агресорка Росія. З цієї нагоди українські зірки пригадали, як вони зустріли перший день вторгнення.

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