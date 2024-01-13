Донька Олени Кравець замилувала кадрами, як з молодшим братом і сестрою проводить час удома

Старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець - Марія - поділилася рідкісними кадрами з молодшими братом і сестрою.

Помітно підрослі Катя та Ваня з'явилися в Instagram у Марії. Як повідомила старша донька Кравець, її брат і сестра днями повернулися з канікул. Проте звідки саме вказувати не стала. Натомість 20-річна сестра показала, як минає їхнє дозвілля. Зокрема, Ваня грає у телефоні, а поруч біля нього сидить його сестра. Втім, Катя щойно побачивши камеру, одразу пішла від брата.

Марія Кравець з молодшими братом і сестрою / Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець з молодшими братом і сестрою / Фото: instagram.com/maarriill

"Булочки повернулися з канікул", - замилувала підписом Марія Кравець.

Також 20-річна Марія показала кумедні кадри з кухні, на яких видно, як її молодша сестра намагається віднайти смаколики на верхній поличці шафи. Дівчинка стаючи на стіл обережно дістає омріяні солодощі й зістрибує на підлогу.

Марія Кравець з молодшими братом і сестрою / Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець з молодшими братом і сестрою / Фото: instagram.com/maarriill

Вочевидь, тепер вся родина Олени Кравець зібралася разом.

Нагадаємо, нещодавно 20-річна донька Олени Кравець Марія заснувала разом з мамою власний подкаст. В одному з його випусків вона зізналася, як одного разу зіркова мама образила її, що вона зверталася до психолога.

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