Донька Олени Кравець зізналася, які подарунки від батьків запам'яталися їй найбільше

Телеведуча також назвала доньчин подарунок, який вразив її.
Донька телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія – розповіла про подарунки від батьків.
За словами Маші, одним з найцінніших сюрпризів від батьків були навушники, адже вона професійно займається танцями і для неї це дуже важливо. Також донька Кравець назвала декілька нематеріальних речей. Зокрема, подаровані батьками подорожі та організація вечірки на день народження за їх кошти.
"Останній подарунок від батьків – навушники, які я дуже хотіла. Це з матеріальних. Вони змінили моє сприйняття звуку, а я з ним працюю і живу, танцюю. Я сприймаю за подарунок подорожі. Батьки оплачували мені вечірку і мама допомагала з організацією, щоб була гарна їжа, декор… Це вечірки, які всім запам'ятовувалися, було дуже круто! Ще подорожі з друзями, Америка", - розповіла Марія в подкасті "Вдома поговоримо".
Своєю чергою, Олена Кравець також розповіла про доньчині подарунки. Зокрема, вона згадала сюрприз від Маші на Новий рік, як вона купила для неї трендові білі чоботі:
"Чоботи білі. Це вже було так по-дорослому, бо мені завжди хочеться бути в тренді і носити не щось старомодне. Тому, коли ти мені подарувала це, то це була певна гарантія, що це сучасно. І по-друге, вони мені пасували під багато речей", - поділилася ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець ніжно привітала доньку Машу з 21-річчям і показала їхні архівні кадри, де приголомшила схожістю.
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