Донька Олени Кравець зізналася, які подарунки від батьків запам'яталися їй найбільше

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія – розповіла про подарунки від батьків.

За словами Маші, одним з найцінніших сюрпризів від батьків були навушники, адже вона професійно займається танцями і для неї це дуже важливо. Також донька Кравець назвала декілька нематеріальних речей. Зокрема, подаровані батьками подорожі та організація вечірки на день народження за їх кошти.

"Останній подарунок від батьків – навушники, які я дуже хотіла. Це з матеріальних. Вони змінили моє сприйняття звуку, а я з ним працюю і живу, танцюю. Я сприймаю за подарунок подорожі. Батьки оплачували мені вечірку і мама допомагала з організацією, щоб була гарна їжа, декор… Це вечірки, які всім запам'ятовувалися, було дуже круто! Ще подорожі з друзями, Америка", - розповіла Марія в подкасті "Вдома поговоримо".

Олена Кравець зі старшою донькою

Своєю чергою, Олена Кравець також розповіла про доньчині подарунки. Зокрема, вона згадала сюрприз від Маші на Новий рік, як вона купила для неї трендові білі чоботі:

"Чоботи білі. Це вже було так по-дорослому, бо мені завжди хочеться бути в тренді і носити не щось старомодне. Тому, коли ти мені подарувала це, то це була певна гарантія, що це сучасно. І по-друге, вони мені пасували під багато речей", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець ніжно привітала доньку Машу з 21-річчям і показала їхні архівні кадри, де приголомшила схожістю.

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