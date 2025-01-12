Донька Олени Мозгової показала, як кохана зі своїми дітьми ніжно привітала її з 31-річчям

Також і сама продюсерка вже привітала Зою зі святом.

Українська продюсерка Олена Мозгова оголосила про особливе свято в її родині.

Старша донька знаменитості Зоя святкує день народження. Дівчині виповнюється вже 31 рік. Олена Мозгова ніжно привітала доньку з днем народження. Зокрема, продюсерка опублікувала архівне фото та показала, який вона вигляд мала в дитинстві. Мозгова побажала Зої бути щасливою, дослухатися першою чергою до себе та рухатися лише вперед.

"З днем народження тебе, моє сонечко! Будь щаслива, слухай себе, рухайся вперед, світись і світи! Люблю безумовно і завжди поруч. Твоя мама", - звернулася до доньки Олена Мозгова.

Донька Олени Мозгової в дитинстві / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Тим часом Зоя показала, як обраниця Юлія привітала її зі святом. Зокрема, вона підготувала приємний сюрприз. Вранці на Зою чекав святковий торт зі свічками, повітряні кульки та букет квітів із жовтих троянд. Доньки Юлії теж вітали обраницю мами з днем народження.

Обраниця доньки Олени Мозгової / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зазначимо, влітку 2024 року донька Олени Мозгової здійснила камінгаут. Вона зізналася, що не самотня та перебуває в стосунках із жінкою, на ім'я Юлія.

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