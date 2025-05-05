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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
666
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2 хв

Донька Олени Кравець розкрила правду про стосунки з мамою та як вона її виховала: "Була дистанція"

Марія відповіла, як виховання батьків запобігло зірковій хворобі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Кравець з донькою Марією

Олена Кравець з донькою Марією / © YULA company

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець розповіла, як підтримує зв'язок з мамою.

Так, 22-річна Марія Кравець вже тривалий час живе окремо від родини з хлопцем. За словами дівчини, вона ніколи не була схильною до надмірної дружби з мамою, адже не розуміє такого. Проте додає, що напруги між ними жодної немає, натомість є сильний емоційний зв'язок.

"У нас завжди була дистанція. Не дуже люблю такі дружні стосунки між батьками і дітьми. Вважаю це трошки дивно, але ми при цьому не менш близькі. У нас дуже сильний зв’язок", — поділилася донька Кравець в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Також Марія розсекретила головний принцип, який ще з дитинства її зіркова мама й батько закладала їй та її брату з сестрою. Зокрема, дівчина говорить, що зростала з усвідомленням того, що її родина така ж звичайна, як і решта. Тож у житті у неї не було зіркової хвороби, як і у її молодших брата та сестри.

"Мама й тато завжди нас виховували, що ми звичайна родина, як і всі решта. Просто наша мам працює на такій роботі, а інша мама – на іншій. Тому ми не зазнавалися й у школі всі чудово поводилися. Малим трішки складно було повірити, що мама в телевізорі, бо я в цьому зростала, а вони вже з'явилися в момент, коли все було. Всі все чудово розуміють. В сім’ї все відкрито", — пояснила Марія Кравець.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець дебютувала із сольною виставою. Редакція ТСН.ua також побувала на події та розповіла про найцікавіші одкровення зірки про розлучення, викидень і хворобу мами.

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