Донька Ольги Фреймут ніжно привітала її з 42-річчям і показала їхні архівні фото

Українська ведуча Ольга Фреймут 25 лютого святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 42 роки.

Зі святом Фреймут ніжно привітала її старша донька Злата Мітчелл. 18-річна блогерка адресувала мамі теплі та приємні слова з привітаннями.

Ольга Фреймут із донькою / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"З днем народження, найкраща мамо у світі! Творча сила, внутрішній вплив, культурна ікона, що б ми без тебе робили?" – звернулася до мами Злата Мітчелл.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Окрім того, донька Ольги Фреймут опублікувала їхні архівні фото. Знімки були зроблені чимало років тому, коли Злата була ще зовсім маленькою. Зокрема, донька ведучої показала, як вони разом ходили на світські заходи та проводили час удвох.

Ольга Фреймут із донькою / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, нещодавно у родині блогерки Олександри Шульгіної було свято. Чоловік-американець знаменитості святкував день народження. Шульгіна ніжно привітала коханого з 44-річчям та показала, як вони відривалися на вечірці в стилі Барбі.

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