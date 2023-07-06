Донька Ольги Фреймут показала рідкісні фото з мамою і підрослими братом і сестрою

Злата Мітчелл поділилася фото з прогулянки у Лондоні.
Старша донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл поділилася рідкісними фото зі своєю ріднею.
Злата, яка живе та навчається у США прилетіла до мами у Лондон, аби провести разом час. У сторіз своєї сторінки в Instagram 17-річна Злата розмістила фотографії, на яких зображена її зіркова мама Ольга Фреймут з молодшими братом Валерієм та сестричкою дівчини Євдокією.
Також Злата поділилася своїм кумедним фото на тлі знаменитої лондонської телефонної червоної будки.
Нагадаємо, не так давно донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл поділилася, чим вона займається у США, де живе та навчається. Так, 17-річна дівчина зізналася, що вона також працює у Сполучених Штатах і поділилася, ким.
Зазначимо, що Злата Мітчелл донька Ольги Фреймут від її попередніх стосунків з британцем на ім'я Ніл. 2016-го року стало відомо про союз Фреймут з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком. Від нього вона має доньку Євдокію та сина Валерія.
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