Донька Ольги Фреймут показала рідкісні фото з мамою і підрослими братом і сестрою

Старша донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл поділилася рідкісними фото зі своєю ріднею.

Злата, яка живе та навчається у США прилетіла до мами у Лондон, аби провести разом час. У сторіз своєї сторінки в Instagram 17-річна Злата розмістила фотографії, на яких зображена її зіркова мама Ольга Фреймут з молодшими братом Валерієм та сестричкою дівчини Євдокією.

Ольга Фреймут з донькою та сином / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Також Злата поділилася своїм кумедним фото на тлі знаменитої лондонської телефонної червоної будки.

Донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, не так давно донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл поділилася, чим вона займається у США, де живе та навчається. Так, 17-річна дівчина зізналася, що вона також працює у Сполучених Штатах і поділилася, ким.

Зазначимо, що Злата Мітчелл донька Ольги Фреймут від її попередніх стосунків з британцем на ім'я Ніл. 2016-го року стало відомо про союз Фреймут з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком. Від нього вона має доньку Євдокію та сина Валерія.

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