Донька Ольги Фреймут показала, як в елітному голлівудському клубі 18-річчя відсвяткувала

На вечірці був присутній також і бойфренд Злати.

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – показалася разом зі своїм бойфрендом в елітному нічному клубі в серці Голлівуду.

Так, 17 лютого Злата відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 18 років. З цієї нагоди дівчина організувала вечірку, куди запросила не лише хлопця, але й друзів. На своїй сторінці в Instagram Мітчелл показала, як в елітному районі Лос-Анджелеса вона розважається у колі найближчих. Зокрема, у нічному клубі компанія танцювала та пила коктейлі з нагоди свята.

Злата Мітчелл відсвяткувала 18-річчя / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Мітчелл відсвяткувала 18-річчя / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

"Мої улюблені", - підписала кадри донька Фреймут.

Окрім того, іменинниця засвітила свого бойфренда Оскара. Він разом з її друзями танцював, а потім Злата зробила окреме фото обранця вже на балконі.

Злата Мітчелл відсвяткувала 18-річчя / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Мітчелл відсвяткувала 18-річчя / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Зазначимо, дівчина тривалий час проживає і навчається у США. Хоча іноді подорожує іншими країнами світу й навіть приїздить на батьківщину до України.

Нагадаємо, на день народження Злати її також привітала зіркова мама, ведуча Ольга Фреймут. Знаменитість опублікувала архівне фото з донькою, де вона ще маленька, і адресувала їй теплі вітальні слова.

Читайте також: