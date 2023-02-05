Донька Ольги Фреймут в обтислій сукні з глибоким декольте влаштувала запальні танці з хлопцем

Донька ведучої Ольги Фреймут - Злата Мітчелл – показала, як минає її дозвілля.

Відповідним відео Злата Мітчелл поділилася в Instagram-stories.

Зокрема, юна дівчина показала, як відірвалася на вечірці. Для святкової події Злата обрала чорну довгу обтислу сукню, яка мала сміливе та глибоке декольте. Схоже, Злата полюбляє зухвале вбрання та залюбки демонструє свою ефектну фігуру. Тим часом своє довге волосся Мітчелл розпустила.

Злата Мітчелл на вечірці / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Також донька Фреймут однозначно полюбляє активний спосіб життя. Адже на вечірці Злата просто не на жарт відривалася, влаштувавши запальні танці у компанії хлопця, який був одягнений у костюм.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут ділилася рідкісними кадрами своєї молодшої доньки. Знаменитість публікувала відео, де Євдокія у святковій сукні співає різдвяну пісню.

Зазначимо, старша донька Фреймут живе у США. Тим часом сама ведуча з двома молодшими дітьми живе у Великій Британії, де працює у місцевому виданні та розповідає про війну в Україні.

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