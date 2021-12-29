Донька Ольги Сумської кардинально змінила зачіску і шокувала свою маму

Зірка була спантеличена експериментом Тоні.

Донька зіркового експодружжя українських акторів Ольги Сумської та Євгена Паперного – Антоніна – вирішила новий рік розпочати з нового іміджу.

Акторка, яка живе та працює в Росії, вдалася до експериментів із зачіскою та відчикрижила волосся. Паперна зробила стильну коротку зачіску, а своє перевтілення показала фанатам на сторінці в Instagram. Тоня запостила відео, де показала процес та результат.

Тоня Паперна / instagram.com/tony__pepper

Схоже, зіркова мама акторки дізналася про експерименти Тоні з Мережі та була дещо приголомшена: "Аааааа! Доцяяяяя".

А от думки користувачів щодо стрижки розділилися:

Шкода волосся! Вам личить, але з довгим набагато ліпше

Дуже стильно, молодяво, ефектно

Роки собі додали короткою стрижкою, з довгими краще

Крута стрижка, вам дуже личить! Така ефектна красуня

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