Донька Ольги Сумської кардинально змінила зачіску і шокувала свою маму

Зірка була спантеличена експериментом Тоні.
Донька зіркового експодружжя українських акторів Ольги Сумської та Євгена Паперного – Антоніна – вирішила новий рік розпочати з нового іміджу.
Акторка, яка живе та працює в Росії, вдалася до експериментів із зачіскою та відчикрижила волосся. Паперна зробила стильну коротку зачіску, а своє перевтілення показала фанатам на сторінці в Instagram. Тоня запостила відео, де показала процес та результат.
Схоже, зіркова мама акторки дізналася про експерименти Тоні з Мережі та була дещо приголомшена: "Аааааа! Доцяяяяя".
А от думки користувачів щодо стрижки розділилися:
- Шкода волосся! Вам личить, але з довгим набагато ліпше
- Дуже стильно, молодяво, ефектно
- Роки собі додали короткою стрижкою, з довгими краще
- Крута стрижка, вам дуже личить! Така ефектна красуня
Читайте також: