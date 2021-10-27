Донька Ольги Сумської показала рідкісне фото з чоловіком, російським актором

Пара відвідала одну зі світських вечірок.

Старша донька української акторки Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна, яка живе та працює в Росії, поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком.

На сторінці в Instagram щаслива та закохана Тоня запостила знімок, на якому разом з коханим, російським актором Володимиром Ягличем, позують на вечірній вулиці.

Тоня Паперна та Володимир Яглич / instagram.com/tony__pepper

"Спіймати цього чоловіка для фото… ну ви зрозуміли", - підписала кадр артистка.

Судячи зі сторіс Паперної, знімок був зроблений після вечірки, на якій довелося побувати Тоні та Володимиру. До речі, на заході зібралося чимало російських зірок – Філіп Кіркоров, Михайло Галустян, а також виступав гурт родом з України Artik & Asti.

Тоня Паперна та Володимир Яглич / instagram.com/tony__pepper

Зазначимо, що про роман Тоні Паперної та Володимира Яглича стало відомо 2015 року. У липні 2017-го у закоханих народилася донька Єва, у квітні 2020-го пара стала батьками вдруге – у них народився син Данило.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання