Донька Ольги Сумської у комбінезоні та сорочці влаштувала зухвалий фотосет

Донька зіркових акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка – Ганна – поділилася новим контентом.

У своєму фотоблогу дівчина опублікувала фото, які вона зробила під час імпровізованого фотосету. На знімках Ганна позує у зухвалому образі – білій сорочці, чорному платті-комбінезоні та гетрах. Своє чорняве волосся донька Сумської зібрала, а образ доповнила окулярами. Цілком можливо, що Ганна вирішила перевтілитися у головну героїню нашумілого серіалу "Венздей", адже образ був доволі схожий.

Ганна Сумська / Фото: instagram.com/gandzyazen

До речі, акторка Ольга Сумська прокоментувала новий допис своєї доньки. Знаменитість зазначила, що впізнає локацію.

"Знайомі аудиторії… Двері і лінолеум не змінилися за 35 років…", - зазначила акторка.

Ганна Сумська / Фото: instagram.com/gandzyazen

Ймовірно, Сумська мала на увазі, що донька фотографувалася у стінах театрального інституту ім. Карпенка-Карого. Саме там нині навчається Ганна, а 35 років тому студенткою закладу була Ольга В'ячеславівна.

Читайте також: