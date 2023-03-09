Донька Ольги Сумської з чоловіком і їхньою дитиною відвідали світський захід у Москві

Донька акторки Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна, яка мешкає у Москві, днями відвідала світський захід в російській столиці.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів чоловік Паперної, російський актор Володимир Яглич. Він запостив у фотоблогу знімок з допрем'єрного показу анімаційної стрічки "Царівни і Таємнича гостя".

Разом з Паперною та Ягличем на світлині зображена їхня донька, 5-річна Єва.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич на заході у Москві / Фото: instagram.com/yaglych

Зазначимо, що місяць тому Ольга Сумська, говорячи про доньку та онуків у росії, розплакалася. Артистка зізналася, що для неї це дуже болісна тема і її "страшний материнський біль". Сумська наголосила, що спілкується з онуками, яких не бачила рік, дуже стримано, адже у росії телефони прослуховуються.

Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення Антоніна Паперна перебувала у росії. Там вона зустріла свого чоловіка та батька її двох дітей, російського актора Володимира Яглича. Та коли росія повномасштбано вторглася на територію України, Паперна з родиною залишилася у Москві. Також артистка мовчить про війну в Україні та жодного разу не висловила свою позицію.

Тоня Паперна з чоловіком Володимиром Ягличем / Фото: Instagram Ольги Сумської

На захист доньки Ольга Сумська зазначала, що Тоня не може висловити свою позицію щодо повномасштабного вторгнення, бо в росії за це на неї чекатимуть серйозні наслідки. А стосовно того, що Паперна не виїхала з країни-терористки, Сумська зазначила, що в доньки не було можливості це зробити.

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