Донька Ольги Сумської засвітила оголені груди на чорно-білих фото

Так, донька Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна, яка продовжує жити і працювати в Росії, запостила у себе в Instagram доволі пікантні кадри.

Артистка у фотоблогу розмістила серію чорно-білих знімків, на яких позує топлес. Тоня млосно дивиться у камеру, а оголені груди прикриває руками. Що саме артистка хотіла сказати цими кадрами – незрозуміло, адже вона залишила фото без підпису.

Тоня Паперна / Фото: instagram.com/tony__pepper

Також Паперна обмежила можливість коментувати ці світлини певним своїм підписникам, водночас інші можть залишати реакції. І всі вони позитивні – смайлики у вигляді вогників та сердечок.

Тоня Паперна / Фото: instagram.com/tony__pepper

Тоня Паперна / Фото: instagram.com/tony__pepper

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Тоня Паперна не виїхала з Росії та продовжила жити в Москві. Окрім того, Паперна весь цей час мовчить про війну в Україні.

У той час зіркова мама артистки Ольга Сумська раніше говорила, що її старша донька схвильована подіями, які наразі відбуваються в Україні. За словами акторки, Тоня навіть не змогла приїхати на похорони бабусі. А війну Паперна не коментує, бо, за словами Сумської, вона не може цього зробити, оскільки в РФ "інше інформаційне поле, воно страшне".

Зазначимо, що Тоня Паперна проживає в РФ разом зі своїм бойфрендом, російським актором Володимиром Ягличем. З ним вона виховує двох дітей.

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