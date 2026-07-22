Донька Олі Полякової голяка попозувала з чоловіком-іноземцем у ліжку на тлі відчиненого вікна

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Реклама

Донька української співачки Олі Полякової — блогерка Маша — голяка попозувала з чоловіком-іноземцем у ліжку на тлі відчиненого вікна.

Подружжя зараз перебуває в Україні. Вони вирішили закарбувати в пам’яті цей момент, тож знялися у професійному фотосеті. Знімання відбулися у студії. Локацію вони обрали з ліжком та чималим вікном.

Ба більше, Маша Полякова та її чоловік Еден Пассареллі ще й знімались у доволі сміливих образах. Блогерка позувала голяка, але обирала такі пози, щоб приховати пікантні місця. Своє довге волосся Маша розпустила. А от чоловік дівчини був зображений топлес.

Реклама

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Щоправда, повноцінним результатом фотосету Маша Полякова ще не поділилась. Дівчина лиш показала, як минав процес. Однак згодом на прихильників чекає нова порція дещо пікантних світлин від Маші.

Зазначимо, особисте життя старшої доньки Олі Полякової торік кардинально змінилось. Маша погодилась вийти заміж за чоловіка-іноземця і майже одразу ж уклала з ним шлюб. До речі, нещодавно парочка святкувала річницю. З нагоди особливої дати Маша Полякова порівнювала фото, як за рік шлюбу змінився її чоловік.

Новини партнерів