Донька Олі Полякової показала батька на пляжі без фірмової шапки і привітала його з важливим святом

Маша Полякова з батьком

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Старша донька української співачки Олі Полякової показала тата, бізнесмена Вадима Буряковського, на пляжі без фірмової шапки та привітала його з важливим святом.

У чоловіка артистки був день народження. Його старша донька Маша вирішила адресувати татові публічні привітання. Вона опублікувала в Instagram їхні спільні світлини, на які були зроблені на пляжі. На кадрах Вадима Буряковського можна помітити у незвичному образі — без фірмової шапки, яку він постійно одягає.

Маша Полякова з батьком / © instagram.com/marypoppers1

Окрім того, Маша адресувала батькові щемливі слова. Донька Полякової та Буряковського наголосила, що їй дуже пощастило з татом, адже він показує чудовий приклад сім’ї та завдяки йому вона знає, якою має бути любов, турбота та підтримка. За словами Маші, вона неабияк вдячна батькові за все, що він для неї робить. У його день народження донька лиш бажає, аби тато був щасливим.

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«Кажуть, що тато — це перший чоловік, який показує доньці, якою має бути справжня любов, турбота й підтримка. Мені пощастило, бо саме такого тата я маю. Дякую за все, що ти для мене зробив і продовжуєш робити. За кожну можливість, за віру в мене навіть тоді, коли я сама сумнівалася. З днем народження! Нехай життя дарує тобі стільки ж щастя, скільки ти подарував мені. Люблю тебе безмежно», — привітала тата Маша.

Маша Полякова з батьком / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова вперше за тривалий час показала свою 63-річну маму. Артистка розчулила фото з їхньої довгоочікуваної зустрічі.

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