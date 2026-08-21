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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1942
Час на прочитання
2 хв

Донька Олі Полякової показала свій вигляд після ДТП на фото: у Маші перелом носа та очниці

Маша Полякова показала травмоване обличчя після аварії, що сталася дорогою до Одеси, й висновки лікарів.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Оля Полякова та її донька Маша

Оля Полякова та її донька Маша

Донька Олі Полякової — Маша — розповіла про травми, які отримала під час нічної аварії, та показала їх на фото. Співачка своєю чергою повідомила, як почувається її родина після ДТП.

Резонансна аварія, в яку Оля Полякова потрапила разом із донькою, виявилася серйознішою, ніж могло здатися спочатку. Після інциденту Маша опинилася під наглядом лікарів, а згодом сама розповіла підписникам про отримані ушкодження.

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

Донька співачки у фотоблогу продемонструвала, що після удару її ніс дещо змінив форму, як і травмувалося око. Також Маша нажахала великим синцем на руці. 21-річна дівчина вже розповіла про свій стан.

«Трохи мінус рівний ніс. Ви знали, що в ока може бути контузія? Я теж ні. Але у мене вона є. Перелом носа і трішки очниці, а так все добре», — повідомила Маша.

Попри травми, донька Полякової намагається зберігати позитивний настрій. Наразі за її станом стежать медики.

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова після ДТП / © instagram.com/marypoppers1

У своєму фотоблогу Оля Полякова також вже заспокоювала шанувальників та зазначила, що загалом із нею все добре. Водночас співачка підтвердила, що її донька зазнала значних травм. Наразі зіркова родина перебуває під наглядом лікарів в Одесі.

«Ми загалом у порядку. Але у Маші перелом носа та очниці. Нею займаються лікарі. Дякую за підтримку», — лаконічно написала артистка.

Що сталося з родиною Олі Полякової

ДТП сталася ввечері 19 серпня дорогою до Одеси. Автомобіль, у якому перебували Оля Полякова та її донька Маша, після зіткнення з іншим легковиком опинився в кюветі.

Спочатку співачка повідомляла про травму носа доньки, а після обстеження стало відомо про перелом носа та очниці. Полякова також показувала пошкоджені автомобілі та намагалася з’ясувати обставини аварії. За її попередньою версією, інша машина могла здійснювати розворот на дорозі, після чого сталося зіткнення.

Остаточних висновків щодо причин ДТП наразі немає. Хто саме перебував за кермом другого автомобіля та через що сталася аварія, мають встановити правоохоронці.

А поки редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про українських зірок, які потрапляли у ДТП — хто, крім Олі Полякової, так само мав проблеми на дорозі й чим це оберталося.

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