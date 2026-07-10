Донька Олі Полякової приміряла зухвалий образ із корсетом: чоловік-іноземець кумедно відреагував

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Реклама

Старша донька української співачки Олі Полякової — блогерка Маша —знялась у зухвалому образі з мереживним корсетом, який підкреслив її бюст та талію.

Зокрема, дівчина вирішила поекспериментувати. 21-річній Маші в цьому допомогла візажистка. Блогерці зробили професійний яскравий макіяж з акцентом на очі. Маша Полякова зробила на своє довге волосся укладання з локонами та розпустила його.

Окрім того, дівчина обрала не менш зухвалий образ. Вона одягнула мереживний корсет, що підкреслив її талію та бюст, і прозорі рукавички. Образ Маша доповнила масивною сріблястою каблучкою та сережками.

Реклама

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

«Як вам моє перевтілення? На скільки б оцінили від 1 до 10?» — поцікавилась у підписників Маша.

На перевтілення блогерки вже відреагував її чоловік-іноземець Еден Пассареллі. Обранцеві Маші неабияк сподобався її образ. Утім, він не стримався, аби не пожартувати: «Я б покинув свою дружину заради тебе, красуне».

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова насолоджувалась відпочинком за кордоном. Проте відпустка не минула без неприємних інцидентів. Блогерка загриміла до лікарні.

Новини партнерів