ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
460
Час на прочитання
1 хв

Донька Олі Полякової приміряла зухвалий образ із корсетом: чоловік-іноземець кумедно відреагував

Маша Полякова похизувалась своїм перевтіленням.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Маша Полякова

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Старша донька української співачки Олі Полякової — блогерка Маша —знялась у зухвалому образі з мереживним корсетом, який підкреслив її бюст та талію.

Зокрема, дівчина вирішила поекспериментувати. 21-річній Маші в цьому допомогла візажистка. Блогерці зробили професійний яскравий макіяж з акцентом на очі. Маша Полякова зробила на своє довге волосся укладання з локонами та розпустила його.

Окрім того, дівчина обрала не менш зухвалий образ. Вона одягнула мереживний корсет, що підкреслив її талію та бюст, і прозорі рукавички. Образ Маша доповнила масивною сріблястою каблучкою та сережками.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

«Як вам моє перевтілення? На скільки б оцінили від 1 до 10?» — поцікавилась у підписників Маша.

На перевтілення блогерки вже відреагував її чоловік-іноземець Еден Пассареллі. Обранцеві Маші неабияк сподобався її образ. Утім, він не стримався, аби не пожартувати: «Я б покинув свою дружину заради тебе, красуне».

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова насолоджувалась відпочинком за кордоном. Проте відпустка не минула без неприємних інцидентів. Блогерка загриміла до лікарні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
460
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie