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- Гламур
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Донька Олі Полякової приміряла зухвалий образ із корсетом: чоловік-іноземець кумедно відреагував
Маша Полякова похизувалась своїм перевтіленням.
Старша донька української співачки Олі Полякової — блогерка Маша —знялась у зухвалому образі з мереживним корсетом, який підкреслив її бюст та талію.
Зокрема, дівчина вирішила поекспериментувати. 21-річній Маші в цьому допомогла візажистка. Блогерці зробили професійний яскравий макіяж з акцентом на очі. Маша Полякова зробила на своє довге волосся укладання з локонами та розпустила його.
Окрім того, дівчина обрала не менш зухвалий образ. Вона одягнула мереживний корсет, що підкреслив її талію та бюст, і прозорі рукавички. Образ Маша доповнила масивною сріблястою каблучкою та сережками.
«Як вам моє перевтілення? На скільки б оцінили від 1 до 10?» — поцікавилась у підписників Маша.
На перевтілення блогерки вже відреагував її чоловік-іноземець Еден Пассареллі. Обранцеві Маші неабияк сподобався її образ. Утім, він не стримався, аби не пожартувати: «Я б покинув свою дружину заради тебе, красуне».
Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова насолоджувалась відпочинком за кордоном. Проте відпустка не минула без неприємних інцидентів. Блогерка загриміла до лікарні.