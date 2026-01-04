- Дата публікації
Донька Олі Полякової звозила чоловіка-американця до Карпат і показала, як вони там розважаються
Вони вирушили в родинний відпочинок.
Старша донька української співачки Олі Полякової відвезла чоловіка-американця на відпочинок до Карпат.
Маша Полякова продовжує показувати коханому Едену Пассареллі Україну. Після відвідин Києва вони вирушили на захід. Сімейство обрало відпочинок у Карпатах. Вони вирушили насолоджуватися відпусткою в Буковелі. До речі, компанію Маші та її чоловіку також склала зіркова мама Оля Полякова та молодша сестра Аліса.
Вони разом заселились в одному з котеджних будиночків. Проте вдома сімейство особливо не засиджувалось. Вони доволі активно відпочивають в горах і, звичайно ж, не минає без катання на лижах. До речі, Еден Пассареллі як справжній джентльмен допомагав дівчатам та самотужки ніс їхнє приладдя.
А тим часом Оля Полякова неабияк захоплюється зятем. Артистка говорить, що її донька обрала собі чудового чоловіка. Проте співачка наголосила, що Маша брала з неї приклад. За словами виконавиці, в неї теж чудовий чоловік.
Нагадаємо, Маша Полякова зустрічала Новий рік в Україні. Її мама Оля Полякова в новорічну ніч влаштовувала запальні танці з зятем.