ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1153
Час на прочитання
1 хв

Донька Олі Полякової звозила чоловіка-американця до Карпат і показала, як вони там розважаються

Вони вирушили в родинний відпочинок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової відвезла чоловіка-американця на відпочинок до Карпат.

Маша Полякова продовжує показувати коханому Едену Пассареллі Україну. Після відвідин Києва вони вирушили на захід. Сімейство обрало відпочинок у Карпатах. Вони вирушили насолоджуватися відпусткою в Буковелі. До речі, компанію Маші та її чоловіку також склала зіркова мама Оля Полякова та молодша сестра Аліса.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Вони разом заселились в одному з котеджних будиночків. Проте вдома сімейство особливо не засиджувалось. Вони доволі активно відпочивають в горах і, звичайно ж, не минає без катання на лижах. До речі, Еден Пассареллі як справжній джентльмен допомагав дівчатам та самотужки ніс їхнє приладдя.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/polyakovamusic

А тим часом Оля Полякова неабияк захоплюється зятем. Артистка говорить, що її донька обрала собі чудового чоловіка. Проте співачка наголосила, що Маша брала з неї приклад. За словами виконавиці, в неї теж чудовий чоловік.

Нагадаємо, Маша Полякова зустрічала Новий рік в Україні. Її мама Оля Полякова в новорічну ніч влаштовувала запальні танці з зятем.

Дата публікації
Кількість переглядів
1153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie