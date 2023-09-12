Донька Олі Полякової неочікувано вступила до київського вишу через рік після навчання у Лондоні

Вже відомо, де саме навчатиметься Марія.

Старша донька української співачки Олі Полякової - 18-річна Марія – неочікувано вступила до одного з київських вишів.

Про це повідомила виконавиця в Instagram-stories. За словами Полякової, її старша донька навчатиметься в Київській консерваторії. Ймовірно, йдеться про Національну музичну академію України імені Петра Чайковського. Після випуску Маша стане композиторкою.

"У нас є для вас новина: Маруся вступила до Київської консерваторії на композиторське відділення", - поділилася Полякова.

Оля Полякова зі старшою донькою / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Загалом, Маша тепер навчатиметься в Києві, і в неї вже почалися пари в навчальному закладі. Однак ще рік тому юна блогерка вступила до музичного університету BMus, що розташований у Лондоні, Велика Британія. Чи продовжує Маша навчатися за кордоном, чи покинула навчальний заклад – наразі невідомо. Утім, канікули в BMus вже закінчилися, а Полякова-молодша досі перебуває в Україні.

Нагадаємо, нещодавно у родині Олі Полякової було особливе свято. Знаменитість святкувала 19-річницю шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським. З нагоди важливої для сім'ї дати співачка показала рідкісне фото з чоловіком та доньками – Марією та Алісою.

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