Донька Олі Полякової після майже року стосунків вперше показала свого 23-річного коханого

Старша донька української співачки Олі Полякової вперше показала свого бойфренда, з яким вісім місяців перебуває у стосунках.

Так, раніше виконавиця та блогерка Маша Полякова зізналась, що більше не самотня. Дівчина майже не ділилася подробицями про нові стосунки. Однак артистка все ж таки привідкрила завісу особистого життя. Маша зізналась, що її коханого звуть Микитою. Бойфренд на чотири роки старший за блогерку і йому зараз 23.

Також Маша Полякова розкрила історію їхнього знайомства. Виявилося, що їх звела спільна приятелька. Коли блогерка лише переїхала жити до квартири бабусі, то їй написала її колишня однокласниця, яка запропонувала зустрітися. Під час їхніх посиденьок знайома Маші запросила ще й свого друга Микиту.

Маша Полякова з бойфрендом Микитою / Фото: скриншот з відео

"Була в мене дівчинка в школі, яка потім пішла. Я переїхала до бабусиної квартири. Я записувала сторіз районом, а вона пише, а що ти тут робиш, а я тут живу. Вона живе в наступному будинку і запропонувала зустрітися. Ми зустрілися в мене вдома. Вона каже: "Слухай, у цьому ж будинку живе мій друг. Давай я його покличу?". Я погодилася. А цій дівчинці він дуже подобався. А я на той момент узагалі зустрічалася з іншим хлопцем", — розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Врешті, Маша Полякова через якийсь час почала спілкуватися з Микитою. Хлопець запросив блогерку на вечірку, після чого почав залицятися. Як зізналась блогерка, так і почалася їхня романтична історія: " Через три місяці він зателефонував, сказав, що буде вечірка, і запросив. Я приїхала. І потім він почав залицятися і все".

Нагадаємо, раніше Маша Полякова відверто розповіла про свій перший інтимний досвід. Також блогерка зізналась, як помстилася колишньому бойфренду за те, що він її образив.

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