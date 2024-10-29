Донька Олі Полякової після відрахування з університету в США розсекретила, коли поїде на навчання

Старша донька української співачки Олі Полякової розсекретила, коли поїде на навчання до США.

Маша Полякова вже мала навчатися в престижному університеті в Берклі. Утім, стався казус, через який дівчину відрахували. Відбулось це через те, що 19-річна донька виконавиці вчасно не приїхала на навчання. Однак історія все ж таки закінчилася гепі-ендом. Маші вдалося відновитися, вже в січні вона вирушить на навчання до Бостона.

"Я через два місяці поїду. 12 січня вже їду, тому все нормально! Я їду вже на навчання до Бостона", - ділиться Полякова-молодша у програмі "ЖВЛ представляє".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Наразі ж донька виконавиці активно займається творчістю та готується випустити музичний альбом. Окрім того, дівчина вже у передчутті нових пригод у США. Як говорить Маша, в Америці на неї чекає подруга, з якою вона навчалася ще в Англії і яка заохотила її до вступу в університет в Берклі.

"Взагалі, у мене там є подружка, з якою я навчалася разом в Англії. Вона взагалі мене підбила вступити туди. Каже: "Слухай, я подала документи в Берклі. Мене прийняли. А ми з тобою на одному рівні. Можеш податися". А я така: "Ну, добре... Може, візьмуть – буде класно, не візьмуть – ну, окей". Мене взяли", - додала Маша.

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової вперше виступила на великій сцені. Маша розігрівала публіку перед концертом зіркової мами в київському "Палаці спорту".

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