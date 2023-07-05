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Донька Олі Полякової похизувалася сюрпризом від бойфренда та показала його зухвалу листівку

Донька Олі Полякової похизувалася сюрпризом від бойфренда та показала його зухвалу листівку

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2572
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Донька Олі Полякової похизувалася сюрпризом від бойфренда та показала його зухвалу листівку

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша раніше натякала коханому на подарунок.

Старша донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – похизувалася сюрпризом від бойфренда Артура та показала, яку зухвалу листівку отримала від коханого.

Як поділилася Маша в Instagram-stories, вона робила зачіску у салоні краси та зовсім не очікувала від обранця отримати подарунок. Однак Артур вирішив зробити приємно своїй коханій. Тож хлопець надіслав Маші чималий букет рожевих півоній.

"Сиджу я в салоні, роблю волосся. А мені тут мій хлопець вирішив квіти надіслати. Дякую, Артурчику", - поділилася щаслива Полякова-молодша.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Як виявилося, Маша раніше натякала коханому, що хоче отримати букет у подарунок. Тож Артур залишив у півоніях зухвалу записку, що зрозумів натяк блогерки.

"За*бала відео з TikTok з квітами надсилати", - йшлося у зухвалій листівці.

Маша Полякова отримала від бойфренда зухвалу листівку / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова отримала від бойфренда зухвалу листівку / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, нещодавно у Лондоні була співачка Оля Полякова. Виконавиця брала участь у ЛГБТ-марші, за що отримала хвилю критики. Знаменитість не стала терпіти та поставила на місце всіх тих, що критикує прайди.

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Дата публікації
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