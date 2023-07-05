Донька Олі Полякової похизувалася сюрпризом від бойфренда та показала його зухвалу листівку

Маша раніше натякала коханому на подарунок.

Старша донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – похизувалася сюрпризом від бойфренда Артура та показала, яку зухвалу листівку отримала від коханого.

Як поділилася Маша в Instagram-stories, вона робила зачіску у салоні краси та зовсім не очікувала від обранця отримати подарунок. Однак Артур вирішив зробити приємно своїй коханій. Тож хлопець надіслав Маші чималий букет рожевих півоній.

"Сиджу я в салоні, роблю волосся. А мені тут мій хлопець вирішив квіти надіслати. Дякую, Артурчику", - поділилася щаслива Полякова-молодша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Як виявилося, Маша раніше натякала коханому, що хоче отримати букет у подарунок. Тож Артур залишив у півоніях зухвалу записку, що зрозумів натяк блогерки.

"За*бала відео з TikTok з квітами надсилати", - йшлося у зухвалій листівці.

Маша Полякова отримала від бойфренда зухвалу листівку / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, нещодавно у Лондоні була співачка Оля Полякова. Виконавиця брала участь у ЛГБТ-марші, за що отримала хвилю критики. Знаменитість не стала терпіти та поставила на місце всіх тих, що критикує прайди.

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