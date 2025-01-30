Донька Олі Полякової показала свій університет у США і пожалілася на проблеми зі здоров'ям

Старша донька української співачки Олі Полякової показала свій університет у США і пожалілася, що захворіла за кордоном.

Так, блогерка Маша здобуває освіту в університеті Берклі. Донька артистки вже як два тижні відвідує навчання. Щоправда, з Машею вже встиг статися неприємний інцидент. Зокрема, дівчина захворіла. Утім, відпочивати вдома вона не може. Річ у тім, що пропускати лекції не дозволено. Тож, навіть попри хворобу, Полякова ходить на навчання.

До речі, Маша навіть змогла трішки показати свій університет, а точніше їдальню. Також дівчина засвітила, який обід доступний для студентів в американському навчальному закладі.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Ну, що? Захворіти на другий тиждень навчання…До речі, такий вигляд має наша їдальня. Сьогодні в мене на обід паста "Болоньєзе", салатик та, сподіваюся, якийсь борщик, але це не він. До речі, тут не можна пропускати уроки, тому навіть всі хворі ходять на навчання", - поділилася блогерка.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, тільки-но Маша Полякова приїхала до Бостона, з нею стався неприємний конфуз. Блогерка є активно користувачкою TikTok, однак у США його на певний період блокували. Тож, дівчина жалілася, що не може відкрити застосунок.

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