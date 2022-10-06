Донька Олі Полякової показала, як вітала молодшу сестричку з 11-річчям у Великій Британії

Доньки української співачки Олі Полякової Маша та Аліса наразі перебувають в далечині від рідної України – дівчата навчаються у Великій Британії.

А у середу, 5 жовтня, молодша донька співачки і тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової Аліса відсвяткувала день народження.

Дівчинці виповнилося 11 років. Зіркова мама, яка перебуває в Україні, привітала доньку у Мережі, а от старша сестра Аліси Маша підготувала дівчинці сюрприз.

Як розповіла Маша Полякова в Instagram, вона презентувала Алісі "частинку дому":

"У моєї молодшої сестрички день народження. Вона мій маленький промінчик щастя. Дуже сильно її люблю. У неї на день народження було всього одне бажання, – повернутися додому в свою незалежну Україну. На жаль, я їй цього подарувати не змогла, але змогла хоча б привезти частинку будинку. Так що з днем народження тебе, моя бусинко", - написала Маша у фотоблогу та запостила декілька світлин з сестричкою.

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Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова показала, у яких умовах її донька Маша буде жити у Великій Британії.

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