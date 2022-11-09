Донька Олі Полякової показала, з якою проблемою зіткнулась у Лондоні: "Я просто поїду звідси"

Старша донька співачки, тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової – Маша – поділилася досвідом життя у Великій Британії, а точніше дівчина розповіла про проблему, з якою зіштовхнулася.

Як зізналась в Instagram-stories юна блогерка, її почали мучити висипання на шкірі обличчя.

"У мене є ось така ось проблема! Бачите моє обличчя? Я не знаю, що з ним сталось тут, у Лондоні. Я використала свій догляд, яким користувалася увесь цей час", - поділилася Полякова.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Поки дівчина була в Україні, у неї не було такої проблеми. Утім, у Лондоні надто жорстка вода. Нині Марія планує якось вилікувати обличчя, тому придбала спеціальні косметичні засоби. Якщо ж це не допоможе, юна блогерка збирається повернутися додому.

"У мене була майже ідеальна шкіра, може десь міг з'явитися один прищик. Але тут дуже жорстка така вода. Я зараз придбала на величезну суму косметику від прищів. Якщо вона мені не допоможе, я просто вскриюся і поїду звідси. Як з цим жити? Це ж повний пи*дець!" - додала Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

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