Донька Олі Полякової поїхала на навчання до США і пожалілася на конфуз, який з нею стався в Бостоні

Донька українською співачки Олі Полякової нарешті поїхала на навчання до США та наразі перебуває в Бостоні.

Блогерка Маша Полякова у своєму Instagram розповіла про новий етап у житті. Так, 19-річна дівчина нарешті поїхала до США. Там донька виконавиці здобуватиме музичну освіту в престижному університеті Берклі. Наразі Маша перебуває в місті Бостон, де й розташований її навчальний заклад.

Щоправда, у США з Поляковою-молодшою вже стався конфуз. Маша є активною користувачкою соцмережі TikTok. Однак сервіс у США наразі не працює. Блогерка звернулася до підписників і поцікавилися, чи можливо вирішити цю проблему.

"Айтівці, допоможіть, я в Бостоні, а TikTok – ні", - пожалілася старша донька співачки.

Допис Маші Полякової / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Проте, навряд чи Маша найближчим часом матиме доступ до TikTok. Річ у тім, що в США запровадили закон, згідно з яким на території країни заборонили користуватися відповідною китайською соціальною мережею.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова святкувала день народження. Виконавиці виповнилося 46 років. Редакція сайту ТСН.ua дізналася цікаві факти про день народження зірки, якими оригінальними сюрпризами її дивував чоловік, як вона святкує особливий день і про які подарунки мріє.

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