Донька Олі Полякової приголомшила, скільки заробляє на картах Таро: "Може бути 6 клієнтів на день"

Також Маша Полякова зізналась, скільки витрачає на місяць на життя в Києві.

Старша донька української співачки Олі Полякової, яка раніше вперше показала бойфренда, розповіла про свій заробіток та здивувала сумою, яку заробляє завдяки картам Таро.

Блогерка та виконавиця Маша Полякова має свій дохід. Дівчина заробляє кошти завдяки рекламі, щоправда, наразі замовлення нестабільні. Чималий заробіток Маша має завдяки картам Таро. Блогерка говорить, що робить розклади клієнтам в режимі онлайн. Цей заробіток у Маші теж нестабільний. У хороші дні в Полякової-молодшої буває по 5-6 клієнтів, кожен з яких платить їй близько 1500 гривень. Найбільше на місяць завдяки картам Таро виконавиця заробляла орієнтовно 30-50 тисяч гривень.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я заробляю на рекламі, також це розклади Таро. Одне запитання коштує 150 гривень, але зазвичай люди беруть розклади до 1500 гривень. В гарні місяці це може бути 5-6 клієнтів на день. Я роблю розклади онлайн. Я не можу це кожен день робити... Прикол в тім, що я дуже рідко енергетично хочу це робити, я дуже втомлююсь в університеті, в мене, чесно кажучи, немає сил цим займатися на цей момент. Але в гарні місяці це може вийти до 30-50 тисяч гривень на місяць", - зізналась Маша в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Блогерка також відверто розповіла, що витрачає вона на себе чимало, навіть більше, аніж заробляє. Однак фінансово дівчині допомагає 23-річний коханий Микита, який працює у сфері IT. Зазвичай на місяць Маша витрачає близько тисячі доларів.

Маша Полякова з бойфрендом Микитою / Фото: скриншот з відео

"Витрачаю на себе я дуже багато. Витрачаю я на себе більше, аніж заробляю. Я в Києві собі ні в чому не відмовляю, мені допомагає в цьому хлопець, він мене забезпечує. На місяць на життя в Києві мені потрібно мати тисячу доларів, але я тут шикую", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова відверто розповіла про свій перший інтимний досвід. Також дівчина здивувала, як помстилася колишньому за те, що він її образив.

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