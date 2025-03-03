Донька Олі Полякової розсекретила, як бойфренд привітав її в США з 20-річчям і що подарував

Донька української співачки Олі Полякової показала, як бойфренд привітав її з днем народженням.

Блогерці Маші Поляковій 2 березня виповнилося 20 років. Свій день народження дівчина зустріла в США, де наразі перебуває на навчанні в університеті Берклі. Відстань не завадила коханому блогерки, який живе в Україні, привітати її з ювілеєм.

Маша Полякова розсекретила, що Микита організував для неї приємний сюрприз. Юнак замовив розкішний букет квітів. Ба більше, він врахував навіть вподобання Маші. Зокрема, флористи додали до композиції улюблені квіти Маші – ранункулюси. Як говорить Полякова-молодша, знайти такі гарні букети в США - ще той виклик.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Яка краса! Ось такий мені надіслали букетик! Для Америки це дуже гарно! Я в захваті. Тут ранункулюси! Мої улюблені квіти!" – поділилася Маша.

Зазначимо, Оля Полякова вже також вітала старшу доньку з днем народження. Артистка показувала, як Маша з роками змінилася, а також адресувала їй теплі слова з побажаннями.

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